ОВА: внаслідок атаки дрона по Станіславу загинув чоловік

Наслідки ударів РФ по Херсонщині, фото ілюстративне
На Херсонщині внаслідок атаки російського дрона загинув чоловік, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Російські військові вбили жителя села Станіслав. Ворог атакував з БпЛА чоловіка 1988 року народження. Він дістав поранення, несумісні з життям», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

