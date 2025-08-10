ОВА: внаслідок атаки дрона по Станіславу загинув чоловік

На Херсонщині внаслідок атаки російського дрона загинув чоловік, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Російські військові вбили жителя села Станіслав. Ворог атакував з БпЛА чоловіка 1988 року народження. Він дістав поранення, несумісні з життям», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.