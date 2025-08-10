На Одещині під час купання у морі внаслідок вибухів загинули троє людей – Кіпер

На Одещині загинуло троє людей під час купання в морі внаслідок двох вибухів, пише Суспільне з посиланням на обласну поліцію.

«Троє людей загинули під час купання в морі в результаті двох вибухів невідомих предметів», – йдеться в повідомленні.

Як додали в ОТУ «Одеса», інцидент стався на забороненій для купання зоні. Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та рятувальники.

За даними видання «Думська», трагедія сталася сьогодні близько 11:30 між селищами Затока та Кароліно-Бугаз. Наразі відомо, що міна підірвалася у морі, приблизно за 50 м від берега. У цей час у воді перебували люди.

Згодом голова ОВА Олег Кіпер уточнив, що один чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, ще чоловік та жінка – у Затоці.

«Усі вони підірвалися на вибухонебезпечних предметах під час купання у заборонених для відпочинку зонах. Це ще раз доводить: перебування в неперевірених акваторіях — смертельно небезпечне!!!» – зазначив Кіпер.

За його даними, на Одещині офіційно функціонують 32 безпечні зони для купання: 30 – у місті Одеса, по одній – у Чорноморську та Приморському Ізмаїльського району.

«Кожна з них (зон для купання – ред.) пройшла комплексну перевірку — наявність укриттів, відсутність мінної небезпеки як на суші, так і у воді»,– написав Кіпер.

Раніше стало відомо, що в Одесі для відпочиваючих стали доступними ще чотири пляжі, розповів голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



