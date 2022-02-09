SpaceX попередила про втрату одразу 40 супутників звʼязку Starlink

SpaceX втратить до 40 із 49 супутників звʼязку інтернет-оператора Starlink, виведених 3 лютого на орбіту ракетою-носієм Falcon 9. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті американської корпорації.

Причиною названо геомагнітну бурю, що сталася наступного дня після запуску. Супутники корпорації розміщуються на низьких орбітах, атмосфера там стає щільнішою під час бурі, зазначається у повідомленні. Опір атмосфери зріс на половину, через що супутники виявилися не здатними вийти на потрібну траєкторію.

За розрахунками SpaceX, до 40 виведених супутників увійдуть або вже увійшли до земної атмосфери. Передбачається, що вони згорять до зіткнення із землею. У комюніке корпорації йдеться, що супутники не загрожують іншим космічним обʼєктам, людям чи тваринам.

SpaceX планує вивести на орбіту висотою близько 550 кілометрів 42 тисячі мікросупутників системи Starlink, щоб забезпечити доступ до швидкісного супутникового інтернет-зʼєднання. Зараз на орбіті розміщено близько півтори тисячі супутників. Корпорація має дозвіл на виведення 4408 супутників.