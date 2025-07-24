Стефанчук запросив до Києва спікера Палати представників США Джонсона

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук провів телефонну розмову зі спікером Палати Представників Конгресу Сполучених Штатів Майком Джонсоном – про це він повідомив у своїх соцмережах 24 липня.

За словами Стефанчука, він подякував Джонсону за «послідовну підтримку України» та наголосив на важливості посилення санкцій проти Росії. Сторони також домовилися про посилення міжпарламентської взаємодії.

«Запросив колегу особисто відвідати Київ, а також домовилися зустрітися в рамках Парламентського Саміту Великої Сімки у Канаді у вересні. Наше партнерство зміцнюється, а спільні рішення наближають мир та безпеку в Європі й світі», – додав спікер Ради.

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Джонсон наразі не коментував розмову.

У 2024 році Джонсон розлютив багатьох своїх колег по Республіканській партії в Палаті представників, спершу гальмуючи розгляд, а згодом поставивши на голосування закон, який передбачав надання Україні допомоги загальною вартістю 61 мільярд доларів.

Це могло б призвести до його відставки з посади спікера — при переобранні в січні кілька республіканців не хотіли підтримувати його кандидатуру, попри підтримку з боку обраного президента Трампа. Джонсона переобрали із другої спроби з перевагою в один голос. У лютому 2025 року він заявив, що республіканці в Палаті представників не прагнуть нового законопроєкту про підтримку України.