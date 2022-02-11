Перше за два місяці засідання у «справі Стерненка»: виступила сторона захисту

В Одесі 11 лютого відбулося перше за два місяці засідання у справі активіста і блогера Сергія Стерненка – його обвинувачують у навмисному вбивстві одного з нападників, Івана Кузнецова, у травні 2018 року. Наразі в Приморському райсуді Одеси триває стадія долучення доказів сторони захисту.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, адвокат Віталій Коломієць долучив до справи висновок спеціаліста щодо поранень Кузнецова та копії низки судових рішень, де згадуються ножові поранені лівого шлуночка серцевого м’яза. Саме це поранення, одне з шести, стало для Кузнецова фатальним – він помер від гострої крововтрати.

Спеціаліст, на якого посилався Коломієць, доводив у своєму висновку, що поранення у лівий шлуночок не обов’язково призводить до непритомності, а, отже, отримавши таке поранення, Кузнецов міг пробігти близько сотні метрів. Ця теза є принциповою для захисту – прокуратура вважає, що смертельне поранення Стерненко наніс Кузнецову, наздогнавши його. Адвокати ж наполягають, що отримавши таке поранення, Кузнецов міг пробігти сотню метрів, а вже потім впасти, знепритомніти і померти.

Коломієць також зачитав декілька судових рішень, в яких згадується поведінка людей із такими пораненнями, та навіть збереження їхніх життів. Прокуратура виступила проти долучення доказів.

За словами прокурорів, ці документи не належать до конкретного нападу та не доводять, що саме такий випадок відбувся із Кузнецовим. Проти долучення також виступив представник потерпілої Богдан Бівалькевич. Судді вирішили долучити докази до справи та надати їм оцінку у нарадчій кімнаті.

Також захист долучив до справи рапорти правоохоронців з інших «справ Стерненка» – тих, що стосуються нападу на нього. У рапортах йдеться, що до нападу на активіста і блогера можуть бути причетні Віталій Посувайло і Олександр Подобєдов. Прокурори запрошували їх на суд в якості свідків, але прийшов дати покази лише Подобєдов.

Стерненко заявив, що в день нападу обидва фактично «супроводжували» його в декількох районах міста. Принаймні так говорить сам Подобєдов, зазначив обвинувачений.

«Ми вважаємо його організатором злочину, який давав вказівки Кузнецову та [Олександру] Ісайкулу на мене напасти. За його словами, він перебував біля облдержадміністрації близько 16-17 години. В той же час я перебував в ОДА на «круглому столі» з представниками правоохоронних органів та європейської місії з питань реформування поліції. Потім він сказав, що вони поїхали в Аркадію, де гуляли. Я після ОДА також поїхав в Аркадію, перебував там біля консульства Російської Федерації на акції на підтримку Олега Сенцова. Після цього я разом із представниками європейської місії спілкувався у кафе на Французькому бульварі. Подобєдов повідомляє, що він в той же час був на стадіоні «Динамо» – це приблизно 600 метрів від того кафе», – заявив Стерненко.

Захист також не вважає збігом, що обидва нападники за декілька годин до нападу в один і той же час приїхали з різних районів Одещини на ту саму адресу, за приблизно два кілометри від місця нападу, а потім синхронно вимкнули свої телефони, заявив Стерненко.

Наступне засідання у «справі Стерненка» заплановане на 18 лютого, на 12:00.

Справа Сергія Стерненка Сергій Стерненко – громадський активіст та колишній очільник осередку «Правого сектору» в Одесі. Зокрема, брав участь у протестах проти забудови Літнього театру Одеси, після яких його затримували. У 2018 році на Стерненка скоїли три напади, під час останнього з них він смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнецова. Другий учасник нападу Андрій Ісайкул згодом втік з України. Активіст стверджує, що діяв у рамках законного самозахисту. В замовленні нападів він звинувачує мера Одеси Геннадія Труханова, який справу не коментує. Стерненко також заявляв про тиск на слідство з боку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. У березні Офіс генерального прокурора повідомив, що Венедіктова та Аваков обговорювали «вбивство Кузнецова», хоча ця справа є підслідною СБУ. У квітні Венедіктова заявляла, що підозра у справі Стерненка «буде в будь-якому разі». У «вбивстві» Стерненка звинувачують, зокрема, політики часів Віктора Януковича Андрій Портнов та Олена Лукаш, народні депутати від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива та Вадим Рабінович, від «Слуги народу» – Максим Бужанський та Олександр Дубінський. Натомість на захист активіста висловлювалися колишня голова МОЗ України Уляна Супрун, члени ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?», парламентарі від партії «Голос». 11 червня 2020 року Служба безпеки України оголосила Сергію Стерненку підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї. Українська гельсінська спілка з прав людини вважає переслідування активіста політично вмотивованим. Тим часом 23 лютого 2021 року Приморський суд Одеси визнав громадського активіста Сергія Стерненка винним в іншій справі – про викрадення. Його засудили до 7 років ув’язнення і трьох місяців та конфіскації половини наявного майна за обвинуваченням у розбої. Він відкидає звинувачення та планує оскаржити вирок. Суддя Віктор Попревич 23 лютого визнав активіста винним за всіма статтями. Його звільнили від відповідальності через збіг терміну давності за обвинуваченням у викраденні людини за попередньою змовою осіб, але присудили ув’язнення за статтями «розбій» та «незаконне зберігання зброї». До оскарження вироку активісту обрали запобіжний захід тримання під вартою. Серед обґрунтувань свого рішення суддя назвав те, що Стерненко «негативно ставиться» до партії, до якої належав викрадений – йдеться про партію «Довіряй справам» мера Одеси Геннадія Труханова. Сергія Стерненка, на той момент лідера одеського осередку праворадикальної організації «Правий сектор», а також координатора «Правого сектору» в Комінтернівському районі Одещини Руслана Демчука затримали у вересні 2015 року. Їх звинувачували у викраденні депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича у квітні 2015 року. Згодом обох звільнили під заставу. Стерненку також висунули звинувачення в незаконному зберіганні зброї, яку він, за його словами, добровільно віддав правоохоронцям. Стерненко заперечував свою причетність до викрадення і наполягав на політичній умотивованості справи. 23 лютого в українських містах почалися акції протесту на підтримку Сергія Стерненка. Учасники акції анонсували безстроковий протест. Під час акції біля Офісу президента в Києві активісти заявили, що протест триватиме до звільнення «всіх політв’язнів», включно зі Стерненком.