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Столтенберґ: Україна приєднається до НАТО, але в «довгостроковій перспективі»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (л) і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, Брюссель, 21 лютого 2023 року

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив 28 лютого, що Україна стане членом альянсу в «довгостроковій перспективі», але підкреслив, що нагальною проблемою є те, щоб вона залишалася незалежною державою з огляду на вторгнення Росії. Про це повідомляє агенція France-Presse.

«Союзники по НАТО погодилися, що Україна стане членом нашого альянсу, але водночас це довгострокова перспектива», – сказав Столтенберг журналістам під час візиту до столиці Фінляндії Гельсінкі.

Раніше цього місяця заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтервʼю Радіо Свобода заявив, що в липні на саміті НАТО Україна очікує почути реакцію на свою заявку про вступ до Північноатлантичного альянсу.

Президент України Володимир Зеленський 30 вересня 2022 року повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.

В альянсі неодноразово заявляли про «відкриті двері» в НАТО для України. При цьому жодні конкретні терміни не називаються.

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