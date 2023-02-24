Росія нездатна досягти своїх стратегічних цілей – посол США при НАТО

Росія збільшує свою присутність в Україні, але жодних ознак того, що Росія може досягти успіхів на полі бою, немає. Про це заявила постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт в інтерв’ю Радіо Свобода 24 лютого.

«У стратегічному сенсі вони не здатні досягти своїх цілей. У них проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, нестача боєприпасів і, що найважливіше, моральні та лідерські проблеми. Україна має надзвичайне лідерство та інновації. І знову ж таки, ми забезпечимо, щоб вони мали те, що їм потрібно, – обладнання та боєприпаси, необхідні для досягнення успіху», — заявила Сміт.

Українці ж натомість, додала посол США при НАТО, планують весняний наступ, «який може початися в будь-який момент найближчими тижнями». Щодо можливості завершити війну вже цьогоріч, як припускав Володимир Зеленський, відкриваючи Мюнхенську безпекову конференцію, Джуліан Сміт зауважила, що стримана у конкретних прогнозах.

«Важко сказати точно, як це буде розвиватися. Точно знаємо одне: Путін міг би закінчити цю війну сьогодні, якби захотів. Він це почав і міг закінчити. Він міг би вивести всі російські війська з України. Ми хочемо й надалі чинити тиск на Москву, щоб спробувати переконати його зробити це. Сподіваємося, цієї весни українські сили продовжуватимуть мати значні успіхи на полі бою, що загострить стратегічний прорахунок Путіна», — наголосила посол США при НАТО.

Від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої, заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю виданню Forbes Україна.

«Нічого не змінилося. Із середини й до кінця весни будуть вирішальні бої… Це переломний момент», – сказав очільник ГУР.

У відповідь на пропозицію накласти футбольну аналогію на рік повномасштабної війни, Буданов сказав: «Рахунок 1:1, а хвилина 70-та. Це субʼєктивне бачення».

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони пояснили, в чому особливість нового наступу Росії, який вже триває на сході України. За даними відомства, головна мета – Донбас. «Інші напрямки можуть бути так само уражені, але мова йде про відволікання сил і засобів», – додали у ГУР.

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, який брав участь зустрічі у форматі «Рамштайн», заявив, що Україна має «хороші шанси» взяти ініціативу на полі бою, а також вказав на важливість підготовки України до весняного контрнаступу.