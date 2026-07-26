Стубб назвав позицію України «сильнішою, ніж будь-коли», і закликав продовжувати її підтримку

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом – про це обидва політики повідомили 26 липня.

За словами Стубба, він мав «гарну розмову» із Зеленським щодо російсько-української війни та подальших кроків.

«Позиція України сильніша, ніж будь-коли з початку війни. Постійна підтримка з боку партнерів має вирішальне значення для збереження імпульсу», – заявив він.

Фінський лідер висловив переконання, що Україна «готова до миру».

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Зеленський, коментуючи розмову, висловив вдячність за «постійну координацію» та підтримку Стубба:

«Напередодні важливого дипломатичного тижня ми говорили про те, що можна зробити та як це втілити в інтересах нашого народу».

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Фінляндія надає Україні політичну, фінансову та гуманітарну підтримку. За даними уряду на квітень 2026 року, з 2022 року Фінляндія виділила понад 4,1 мільярда євро на підтримку України, зокрема близько 3,2 мільярда євро – на оборонні матеріали.