«Важко вести політичний діалог»: новообраний президент Фінляндії відповів, чи зустрінеться з Путіним

Переможець президентських виборів у Фінляндії Александр Стубб заявив, що не бачить сенсу в зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, допоки в Україні триває війна. Про це він сказав на пресконференції ввечері 11 лютого, повідомляє BBC.

Відповідаючи на запитання журналістів, Стубб наголосив, що «з Путіним важко вести будь-який політичний діалог, поки Росія веде агресивну війну проти України».

«Тому я не бачу жодного спілкування з Путіним або з російським політичним керівництвом найближчим часом. Ми всі хочемо знайти шлях до миру, але мені здається, що цей шлях наразі відбувається лише через поле бою», – відповів президент Фінляндії.

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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомив, що «Кремль не знає, чи привітає Путін Стубба через «недружню позицію» Фінляндії, пише російське державне агентство ТАСС.

«Фінляндія наразі перебуває в російському списку недружніх країн. Вона повністю підтримує санкції (проти Росії – ред.), і заяви обраного президента носять вкрай недружній характер», – сказав Пєсков.

11 лютого у другому турі виборів президента Фінляндії переміг експрем’єр країни Александер Стубб із 51,6% голосів виборців.

Російсько-фінські відносини різко загострилися після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році. Фінляндія відмовилася від політики нейтралітету та вступила до НАТО. У Москві заявляють, що це рішення не залишиться без наслідків. При цьому в Росії заперечують, що використовують міграцію для тиску на Фінляндію.