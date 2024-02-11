На виборах президента Фінляндії переміг Александер Стубб

У другому турі виборів президента Фінляндії переміг експрем’єр країни Александер Стубб із 51,6% голосів за даними підрахунку 100% бюлетенів.

Колишній голова Міністерства закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто набрав 48,4% голосів.

Різниця між кандидатами склала менш ніж 99 тисяч голосів. Така різниця стала «найменшою» за всю історію другого туру прямих президентських виборів.

Явка виборців у другому турі склала 70,7%. У першому турі – 75%.

Інавгурація президента Фінляндії відбудеться 1 березня.

У Фінляндії 11 лютого відбувся другий тур виборів президента країни. Близько 4,3 мільйона виборців обирали між колишнім прем’єр-міністром, правоцентристом Александером Стуббом із партії «Національна коаліція» і колишнім міністром закордонних справ Пеккою Гаавісто, представником Партії зелених, який балотується як незалежний кандидат.

Перший тур виборів пройшов 28 січня. На посаду президента Фінляндії претендували дев’ять кандидатів.