Суд у Азербайджані виніс вироки п’ятьом журналістам у справі Toplum TV

Бакинський суд з тяжких злочинів у понеділок виніс вироки дев’яти журналістам та активістам, звинуваченим у контрабанді (стаття 206.3.2 КК). Про це повідомила 28 липня Азербайджанська служба Радіо Свобода (Азадлиґ).

Спікер руху «Платформа III Республіка» Акіф Гурбанов та один із засновників руху Руслан Ізетлі отримали по 15 років позбавлення волі кожен; засновник Toplum TV Алескер Мамедлі та журналіст Алі Зейналов – по 14 років. Відеоредактора Toplum TV Мушвіга Джаббарова та активістів Ількіна Амрахова та Раміля Бабаєва засудили до 13 років; журналіста Фарід Ісмаїлова та менеджера із соціальних мереж Toplum TV Ельміра Аббасова – по 12 років.

Суд, крім того, ухвалив конфіскувати літній будинок Гурбанова та автомобілі його сім’ї, а також автомобілі Мамедлі, Ізетлі та Зейналова, задовольнивши цивільний позов Державної податкової служби на суму 79 440 манатів (близько 46,7 тисяч доларів).

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Аббасов перебував на волі, після оголошення вироку його взяли під варту. Мамедлі, як повідомляв його адвокат, має серйозні проблеми зі здоров’ям.

Фігурантів справи затримали у березні 2024 року після того, як силовики провели обшук, а потім опечатали офіс редакції Toplum TV.

У Державному департаменті Сполучених Штатів тоді засудили переслідування співробітників Toplum TV та закликали владу Азербайджану звільнити всіх несправедливо затриманих у політично вмотивованих справах. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала дії правоохоронних органів країни актом придушення незалежних ЗМІ.

Toplum TV було відоме своїми матеріалами про права людини та корупцію, а також наданням ефіру лідерам опозиції та громадянським активістам Азербайджану.