Суд залишив під домашнім арештом ексміністра Рудьковського у справі про викрадення

Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом колишнього міністра транспорту та зв’язку України Миколу Рудьковського у справі про викрадення та катування керівника компанії «Нафтогазвидобування». Про це суд повідомив 16 вересня.

Таке рішення суд ухвалив, розглянувши апеляційну скаргу від обох сторін щодо рішення Солом’янського районного суду Києва, який 2 вересня змінив Рудьковському запобіжний захід із нічного домашнього арешту на цілодобовий.

«За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 2 вересня 2021 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту та прокуратури – без задоволення», – повідомляє пресслужба суду.

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Рудьковського підозрюють у викраденні, катуванні керівника компанії «Нафтогазвидобування» Олега Семінського, а також вимаганні.

У лютому Офіс генерального прокурора і Служба безпеки України повідомили, що розкрили справу про викрадення екскерівника «Нафтогазвидобування» Олега Семінського (зараз він є народним депутатом від «Слуги народу») з вимаганням 200 мільйонів доларів. Підозрюваним назвали колишнього бізнес-партнера Семінського, «народного депутата кількох скликань, який в минулому займав посаду міністра транспорту та зв’язку України».

ОГП і СБУ не називають імені цієї особи, але, за даними ЗМІ, йдеться про Миколу Рудьковського.