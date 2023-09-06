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Суд Євросоюзу дозволив скасувати санкції проти російського бізнесмена Шульгіна

Раніше сьогодні суд Євросоюзу відмовив двом російським мільярдерам у виключенні зі списку санкцій

Суд Європейського союзу 6 вересня задовольнив позов від російського бізнесмена Олександра Шульгіна щодо вилучення його імені з майбутніх санкційних списків Євросоюзу за російську агресію в Україні.

Шульгін був включений до санкційних списків як керівник Ozon Group, що є провідною в Росії платформою у сфері електронної комерції і приносить значні доходи російському уряду.

Він залишив посаду гендиректора Ozon Group і вийшов із ради директорів 11 квітня торік після запровадження санкцій Європейського Союзу та Австралії.

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Як пояснили Радіо Свобода у пресслужбі Суду, Шульгін у своєму позові не оскаржував санкції як такі, а лише вимагав виключити його з майбутніх списків.

У Раді ЄС раніше погодили, що не ключатимуть імʼя Шульгіна до оновлених списків, які опублікують у вересні, зважаючи на слабкість аргументів проти колишнього бізнесмена.

Раніше сьогодні суд Євросоюзу відмовив двом російським мільярдерам у виключенні зі списку санкцій.

Загалом, за даними суду ЄС, російські бізнесмени подали близько 60 позовів щодо зняття санкцій.

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