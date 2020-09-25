Громадянина Казахстану, який воював проти ЗСУ на Донбасі, засудили до трьох років тюрми

У Казахстані до тюремного ув’язнення засудили чоловіка, який брав участь у діяльності незаконних збройних угруповань «ДНР» та «ЛНР» на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба Алматинського міського суду 25 вересня.

Суд визнав громадянина О. винним в участі в іноземних збройних конфліктах і засудив до трьох років позбавлення волі.

«Судом встановлено, що підсудний О. в період з вересня 2014 року по 2016 рік, перебуваючи на території України, за відсутності однак найманства умисно та неправомірно брав участь у збройному конфлікті і бойових діях на боці воєнізованого формування сил «самопроголошеної ЛНР і ДНР» (мають на увазі контрольовані Росією бойовики на Донбасі – ред.) проти присутніх у цьому регіоні Збройних сил України», – йдеться в повідомленні.

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Підсудний визнав провину. Суд призначив йому термін покарання, враховуючи «щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, а також відсутність судимості».

22 вересня Міський суд столиці Чехії Праги засудив громадянина Білорусі Олексія Фадєєва до 4,5 років позбавлення волі за «участь в організованому злочинному угрупованні». Обвинувачення стверджувало, що Фадєєв воював проти України на Донбасі. Наразі вирок планують оскаржувати і захист, і прокурор.