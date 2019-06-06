У Криму залишили під арештом 4 фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»

Російський Верховний суд Криму продовжив до 9 серпня термін утримання в СІЗО чотирьом фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір»: координатору «Кримської солідарності» Серверу Мустафаєву, підприємцю та меценату Марлену Асанову, активістам Ернесу Аметову і Едему Смаїлову. Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

Повідомляється, що засідання проходили в закритому режимі. Адвокат Мустафаєва Ліля Гемеджі розповіла, що суддя відмовився допустити родичів і на оприлюднення рішення.

«Перше клопотання, яке заявив сервер про гласність – відкритості судового процесу. Суддя відмовився оголосити мотиви закритого режиму засідання, послався на тяжкість статті, ніяких обґрунтувань не привів. На прохання пустити родичів на оприлюднення сказав, щоб отримали дозвіл у слідчого на побачення в СІЗО», – розповів адвокат.

Також суд відхилив клопотання захисту про застосування до обвинуваченого законодавства України (згідно з принципом верховенства міжнародного права в Росії і Женевської конвенції (IV) про захист цивільного населення під час війни – ред.) і про те, щоб Мустафаєва вивели з металевої клітки і дозволили брати участь в процесі поруч з адвокатом.

За словами Гемеджі, основним аргументом слідчого про необхідність продовження запобіжного заходу був той факт, що обвинувачені не ознайомилися з матеріалами справи.

«Обвинувачення не врахувало, що ознайомлюватися з матеріалами справи можна й не перебуваючи під вартою. Слідчий заявив суду, що важливо не порушити право Сервера на захист. У відповідь ми заявили під протокол про недавні обшуки в камері Сервера і про вилучення зошитів із позначками до матеріалів кримінальної справи», – розповіла адвокат.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій у Росії й анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року року в Криму затримали координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїла. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».