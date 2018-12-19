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19 Грудень 2018, Київ 14:57
Новини | Політика

Суд у Криму розгляне апеляції на арешт п’яти захоплених українських військових

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі

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Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 20 грудня має намір розглянути апеляції на арешт ще п’яти захоплених українських моряків Михайла Власюка, Романа Мокряка, Владислава Костишина, Богдана Головаша і Сергія Попова. Інформація опублікована на сайті суду. При цьому судді в цих справах на даний момент не призначені.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Читайте також: Що робить Україна для захисту захоплених моряків?

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

Росія обстріляла українські кораблі
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Росія обстріляла українські кораблі

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