Суд у Криму розгляне апеляції на арешт п’яти захоплених українських військових

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 20 грудня має намір розглянути апеляції на арешт ще п’яти захоплених українських моряків Михайла Власюка, Романа Мокряка, Владислава Костишина, Богдана Головаша і Сергія Попова. Інформація опублікована на сайті суду. При цьому судді в цих справах на даний момент не призначені.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

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Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.