Денісова: ми досі не маємо офіційних довідок про стан здоров’я поранених моряків

Українська сторона досі не має офіційних довідок про стан здоров’я поранених українських моряків, які перебувають у СІЗО «Матросская тишина» в столиці Росії Москві, повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що зустрілася із заступником політичного радника посольства США Ту Нгуєн.

«Звернула увагу, що ми досі не маємо офіційних довідок про стан здоров’я трьох наших поранених у СІЗО «Матросская тишина». Усе лише на словах. І я як уповноважений двічі зверталася до ФСБ, щоб мені надали дозвіл відвідати усіх наших хлопців. Поки не отримала відповідей», – зазначила Денісова.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.