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18 Грудень 2018, Київ 16:43
Новини | Події

Денісова: ми досі не маємо офіційних довідок про стан здоров’я поранених моряків

Денісова: двічі зверталася до ФСБ, щоб мені надали дозвіл відвідати усіх наших хлопців. Поки не отримала відповідей

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Українська сторона досі не має офіційних довідок про стан здоров’я поранених українських моряків, які перебувають у СІЗО «Матросская тишина» в столиці Росії Москві, повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що зустрілася із заступником політичного радника посольства США Ту Нгуєн.

«Звернула увагу, що ми досі не маємо офіційних довідок про стан здоров’я трьох наших поранених у СІЗО «Матросская тишина». Усе лише на словах. І я як уповноважений двічі зверталася до ФСБ, щоб мені надали дозвіл відвідати усіх наших хлопців. Поки не отримала відповідей», – зазначила Денісова.

Захоплений український моряк після судового засідання в окупованому Росією українському Криму. Сімферополь, 28 листопада 2018 року. Згодом усіх полонених моряків перевезли до Москви
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Що робить Україна для захисту захоплених моряків?

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

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