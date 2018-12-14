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14 Грудень 2018, Київ 20:14
Новини | Політика

Денісова просить директора ФСБ Росії дозволити їй відвідати полонених моряків

За словами Людмили Денісової, це не перше таке її прохання, але на попередні – відповіді вона не отримала

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Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до директора ФСБ Росії Олександра Бортнікова з проханням дозволити їй відвідати полонених українських моряків у СІЗО Москви. Денісова повідомила про це у Facebook 14 грудня.

Вона нагадала, що вже зверталася до голови ФСБ із таким проханням, але поки що не отримала відповіді.

Українські консули в Москві станом на вечір 12 грудня відвідали в СІЗО всіх українських військових.

25 листопада російські силовики у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців утримують у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.

Україна-Росія. Війна у морі?
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Україна-Росія. Війна у морі?

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