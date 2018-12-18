Ще один захоплений український моряк заявив, що він військовополонений – адвокат

17 грудня адвокат команди захисту захоплених Росією українських моряків Сергій Новіков відвідав члена екіпажу «Нікополя» Сергія Цибізова. Про це повідомив російський адвокат Микола Полозов.

«Настрій у нього бадьорий, він не пригнічений. На нього не тиснули. Його утримують у двомісній камері з людиною на ім’я Дмитро. Вони практично не спілкуються. Цибізов повідомив, що отримав передачу. Продукти у нього є. Також він отримав теплий чорний спортивний костюм», – ідеться у повідомленні.

За словами Цибізова, у нього періодично болить серце, про що він вже повідомив лікаря СІЗО «Лефортово». Моряк сподівається, що його оглянуть найближчим часом.

«Як і інші вісім військовополонених українських моряка, які раніше були допитані, Сергій Цибізов заявив під протокол, що вважає себе військовополоненим. Від дачі інших свідчень він відмовився», – зазначив Полозов.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.