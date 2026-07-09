Справа про вбивство Березовської: суд обирає запобіжний захід для іншого підозрюваного

У Печерському районному суді Києва розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу другому підозрюваному у справі про вбивство Анастасії Березовської – Віталію Жиковичу.

Як повідомляє кореспондента Радіо Свобода, його адвокат Анатолій Іванов

просить суд про цілодобовий домашній арешт для свого підзахисного.

Раніше прокурор повідомив, що для обох підозрюваних проситимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.

Перед засіданням адвокат Жиковича Анатолій Іванов заявив, що його підзахисний не визнає провини.

Раніше сьогодні суд взяв під варту без права на заставу іншого підозрюваного – співробітника ГУР Владислава Реута. За словами прокурорів, провина Реута підтверджується і допитом підозрюваного, де він сам розповів, як усе було, а також назвав слідству ім’я ймовірного спільника – Віталія Жиковича.

7 липня в Офісі генпрокурора повідомили про підозру у вбивстві Анастасії Березовської, яку розшукував Інтерпол через вибух у Монако, двом затриманим у справі чоловікам.

За даними слідства, жінка повернулася до України 1 липня, а за декілька днів її тіло з вогнепальними пораненнями виявили закопаним під Києвом.

Затримані, згідно з офіційними повідомленнями українського слідства, затримані – колишній співробітник правоохоронних органів і чинний співробітник Головного управління розвідки.

Слідство вважало їх ймовірно причетними до замаху на українського бізнесмена у Монако, оскільки мало дані, що обидва чоловіки неодноразово здійснювали перекази на крипто- й банківські рахунки Березовської.

3 липня стало відомо, що Інтерпол оголосив у розшук громадянку України Анастасію Березовську – за підозрою в замаху на вбивство українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

Як писало Daily Mail із посиланням на джерела у слідстві, жінку впізнав свідок. Камери зафіксували її у чорній панамі, коли вона переходила пішки кордон у французькому місті Босолей без паспортного контролю. За версією слідства, потім вона попрямувала до Італії, ймовірно, у компанії спільників.

Вибух стався увечері 29 червня на вулиці Реверан-Пер-Луї-Фролла у Монако. У матеріалах справи вказано, що підозрювана сховала вибуховий пристрій у рюкзаку біля входу до житлового будинку Sun’s Palace і привела його в дію з мобільного телефону, перебуваючи приблизно за 12 метрів. Внаслідок вибуху було поранено українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, його супутницю і їхнього сина.

Прокуратури Монако і Франції порушили кримінальну справу за статтями про замах на вбивство, закладення вибухового пристрою в громадському місці й злочинну змову.

За допомогою джерел, обізнаних зі справою, «Схеми» (Радіо Свобода) з’ясували, що Анастасія Березовська – 39-річна уродженка Житомира. Чим саме займалася жінка – достеменно невідомо, однак оголошення, які вона публікувала на маркетплейсі OLX у 2021 році, можуть свідчити, що вона, ймовірно, могла заробляти розведенням собак.

У 2021 році суд у Житомирі визнав Березовську винною у дрібному хуліганстві. Відповідно до судової постанови, вона, «перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, ображала іншу жінку нецензурною лайкою та штовхала її».

Після початку повномасштабного російського вторгнення Березовська переїхала до Німеччини – про це свідчать теги її мобільного телефону в телефонних книгах інших людей («Германия Настя», «Анастасія Франкфурт»), а також її активність у місцевих Telegram-групах «RedFish.Франкфурт на Майне», «Экскурсии по Франкфурту и не только». За даними медіа Der Spiegel, саме у Франкфурті спецрозділи поліції Німеччини обшукали квартиру, якою користувалася українка, і вилучили її автомобіль.



