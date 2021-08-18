Суд обрав запобіжний захід для підозрюваних у нападі на журналіста видання «Букви»

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту для двох підозрюваних у нападі на журналіста видання «Букви». Про це в коментарі Радіо Свобода повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

«Сьогодні відбулося два засідання з обрання запобіжних заходів підозрюваним у нападі на журналіста видання «Букви». Стосовно першого підозрюваного: прокурор у клопотанні наполягав на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд це клопотання задовольнив. Стосовно другого підозрюваного, який є неповнолітнім, суд постановив застосувати цілодобовий домашній арешт», – розповіли в пресслужбі.

В прокуратурі зазначили, що суд також зобов’язав підозрюваного, який перебуватиме під домашнім арештом, носити електронний засіб контролю.

«Строк дії ухвали стосовно неповнолітнього до 15 жовтня. Стосовно першого підозрюваного, який перебуватиме під вартою, – до 16 жовтня», – додали в прокуратурі.

Національна поліція 15 серпня повідомила про підозру двом людям у зв’язку з побиттям журналіста онлайн-видання.

За день до того видання «Букви» повідомило, що йдеться про їхнього кореспондента Олександра Кужельного, який вже зазнавав нападу у липні.

За повідомленням видання, після акції «Зупинимо капітуляцію» до Кужельного біля метро «Арсенальна» підійшли молоді люди, які почали його бити, коли виявилося, що він працює на «Букви». Журналіста повалили на землю і били ногами, в тому числі, по голові.