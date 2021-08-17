У Києві фотокореспонденти зібралися на акцію протесту після нападу на колегу 

У Києві фотокореспонденти біля будівлі Міністерства внутрішніх справ вимагали гарантувати їм безпеку під час висвітлення подій. Мітинг 17 серпня влаштували після того, як 14 серпня побили фотокореспондента видання «Букви» Олександра Кужельного.

Фотокореспонденти тримали плакати з написами «Безпека де?», «Вироки де?», «Журналісти не мішень». Зокрема, учасники вимагали покарати винних у нападах на журналістів.

Учасники акції створили інсталяцію, склавши свої камери разом.

За словами представниці Інституту масової інформації Анни Чабарай, від початку 2021 року ІМІ зафіксував 111 випадків агресії щодо представників преси.

«Ми вітаємо те, що поліція швидко висунула підозри нападникам на Олександра. Але ця історія – одна з десятків, які сталися цього року», – йдеться в анонсі акції.

До учасників акції вийшов речник МВС Артем Шевченко. Він заявив, що справи про напади на журналістів розслідуються. Речник міністерства також закликав фотографів і журналістів носити розпізнавальні знаки «преса» на акціях протесту.

До акції також приєднався Олександр Кужельний, який постраждав 14 серпня. За його словами, наразі він почувається краще. Він на запитання Шевченка заявив, що готовий довести справу до суду.

Національна поліція 15 серпня повідомила про підозру двом людям у зв’язку з побиттям журналіста онлайн-видання.

За день до того видання «Букви» повідомило, що йдеться про їхнього кореспондента Олександра Кужельного, який вже зазнавав нападу правих активістів у липні.

За повідомленням видання, після акції «Зупинимо капітуляцію» до Кужельного біля метро «Арсенальна» підійшли молоді люди, які почали його бити, коли виявилося, що він працює на «Букви». Журналіста повалили на землю і били ногами, в тому числі, по голові.