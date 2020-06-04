Суд скасував рішення про затримання й арешт ексдепутата Жеваго – адвокат

Київський апеляційний суд скасував рішення про затримання і тримання під вартою колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, якого підозрюють в організації розтрати майна одного з банків України та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, повідомив його адвокат.

За словами адвоката, якого 4 червня цитує пресслужба Жеваго, суд ухвалив таке рішення 25 травня.

«Рішенням апеляційної інстанції встановлено, що Жеваго не перебував і не перебуває у міжнародному розшуку, не переховувався і не переховується від органів досудового розслідування та суду, а також те, що відсутні правові підстави для взяття Жеваго під варту», – йдеться в заяві адвоката, яка є в розпорядженні Радіо Свобода.

За його словами, скасована постанова судді Печерського райсуду була ухвалена із суттєвими порушеннями Кримінального процесуального кодексу (КПК) України і має всі ознаки завідомо неправосудного рішення. Імені адвоката у пресслужбі ексдепутата не наводять.

У пресслужбі Державного бюро розслідувань Радіо Свобода повідомили, що бачили вказану вище інформацію, але поки що не коментують її. Радіо Свобода направило запит у ДРБ.

На початку грудня 2019 року слідчий суддя задовольнив клопотання тодішньої Генеральної прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для колишнього народного депутата Костянтина Жеваго.

«У зв’язку із систематичною неявкою до органу досудового розслідування його оголошено у міжнародний розшук та слідчим суддею надано дозвіл на його затримання. Вказана ухвала суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою є підставою для затримання підозрюваного за межами України та видачі такої особи компетентним органам України», – йшлося в повідомленні ГПУ.

У серпні минулого року ДБР повідомило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку Жеваго «Фінанси та кредит» про підозру в розтраті 2,5 мільярда гривень фінустанови.

Жеваго викликали у Державне бюро розслідувань на 27 вересня, щоб оголосити про підозру. 9 жовтня стало відомо, що його оголосили у розшук.

Ще через два дні Спеціалізована антикорупційна прокуратура України повідомила Жеваго про підозру у внесенні недостовірних відомостей у декларацію про доходи.

У Фонді гарантування вкладів раніше інформували, що з банку Жеваго незаконно вивели 5 мільярдів гривень.

Сам колишній народний депутат заявляв про непричетність до розтрати грошей банку.