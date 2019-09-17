Під час розгляду справи Плотницького щодо збиття Іл-76 оприлюднили аудіозаписи переговорів бойовиків

У Дніпрі на черговому засіданні Красногвардійського районного у справі проти ватажків угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького, Олександра Гурєєва й Андрія Патрушева – про збитий військовий літак Іл-76 з українськими військовослужбовцями на борту, заслухали аудіозаписи телефонних розмов бойовиків напередодні і після збиття літака, зроблені українськими спецслужбами.

Як повідомив Радіо Свобода адвокат родин загиблих військовослужбовців Віталій Погосян, з аудіозаписів розмов бойовиків стали відомі нові обставини трагедії, яким ще належить дати оцінку.

Як зазначив Віталій Погосян, із записів зрозуміло, що безпосереднє керівництво операцією зі збиття українського літака здійснював заступник командира батальйону «Зоря» Андрій Партушев, він також давав команди про прохід через КПП групи російських військових і саме йому безпосередньо перед збиттям літака доповідали, що в аеропорту йде бій.

«Ми слухали розмови бойовиків, і вони кажуть, що за 20 хвилин до планованого приземлення літака в аеропорту розпочався бій. Між ким і ким – питання відкрите. Бойовики кажуть, що нібито між українськими підрозділами. Але в будь-якому разі, та наземна група «Славутич», яка повинна була забезпечувати безпеку польоту з землі, не могла це зробити. І це важлива обставина. У справі генерала Назарова цієї інформації не було, вона з’явилась у справі Плотницького. Я вважаю, цю інформацію мала б вивчити експертиза, яка триває, по суті, вже другий рік», – сказав Радіо Свобода Віталій Погосян.

Адвокат потерпілих також поінформував, що зараз у «справі Плотницького» триває вивчення матеріалів, опісля – буде допит потерпілих. На його думку, розгляд справи затягнувся через проблеми з адвокатами з системи безоплатної правової допомоги, які мали здійснювати захист обвинувачених: через їхню неявку раніше не відбулось близько десятка засідань.

У січні 2017 року прокуратура Дніпропетровської області повідомила, що передала до суду обвинувальний акт проти керівника угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького і двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака Іл-76. Після цього процес не зміг розпочатися спочатку в Бабушкінському районному суді Дніпра через самовідводи суддів, а потім і в Красногвардійському суді – також через самовідвід спершу одного, а потім іншого судді.

У кінці 2017 року справу передали в апеляційний суд області для визначення підсудності, але той знову повернув її до Красногвардійського суду.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу був збитий літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Усі загинули.