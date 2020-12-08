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08 грудня 2020, Київ 20:30
Новини | Політика

Суд у Києві дозволив затримати російського віцеадмірала через захоплення українських кораблів біля Криму

Рішення суду оскарженню не підлягає

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення затримати заступника голови прикордонного управління ФСБ Росії, віцеадмірала Геннадія Медведєва, підозрюваного в організації захоплення українських військових кораблів біля берегів Криму в 2018 році, повідомляють українські ЗМІ.

Відзначається, що це рішення – повторне, оскільки термін попередньої аналогічної постанови, ухваленої 27 листопада 2018 року, закінчується. Документ був направлений поштою в ФСБ Росії, також Медведєва оголосили в розшук.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

У березні 2019 року США запровадили нові санкції за агресію Росії в Чорному морі, в список потрапив, в тому числі, заступник начальника прикордонного управління ФСБ Росії Геннадій Медведєв.

Крім того, Канада запровадила санкції проти 114 фізичних і 15 юридичних осіб за захоплення українських кораблів і військових у Чорному морі. Європейський союз також офіційно запровадив санкції проти російських військових за захоплення українських військовослужбовців поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.

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