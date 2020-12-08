Суд у Києві дозволив затримати російського віцеадмірала через захоплення українських кораблів біля Криму

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення затримати заступника голови прикордонного управління ФСБ Росії, віцеадмірала Геннадія Медведєва, підозрюваного в організації захоплення українських військових кораблів біля берегів Криму в 2018 році, повідомляють українські ЗМІ.

Відзначається, що це рішення – повторне, оскільки термін попередньої аналогічної постанови, ухваленої 27 листопада 2018 року, закінчується. Документ був направлений поштою в ФСБ Росії, також Медведєва оголосили в розшук.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

У березні 2019 року США запровадили нові санкції за агресію Росії в Чорному морі, в список потрапив, в тому числі, заступник начальника прикордонного управління ФСБ Росії Геннадій Медведєв.

Крім того, Канада запровадила санкції проти 114 фізичних і 15 юридичних осіб за захоплення українських кораблів і військових у Чорному морі. Європейський союз також офіційно запровадив санкції проти російських військових за захоплення українських військовослужбовців поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.