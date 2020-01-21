Суд у Києві обирає запобіжний захід фігурантові справи Гандзюк, якого привезли з Херсона

Печерський районний суд Києва почав обирати запобіжний захід Ігорю Павловському, затриманому 20 січня в Херсоні фігурантові справи про вбивство Катерини Гандзюк.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Павловського доправили до залу суду. Засідання мало початися о 12:00, але суддя переніс його на 15:00.

В Офісі генерального прокурора 20 січня повідомили, що Павловського затримали в Херсоні за підозрою в створенні злочинної організації, «яка займалася залякуванням, побиттям та знищенням майна громадян», і перевозять до Києва для обрання запобіжного заходу.

Всього, за даними ОГП, під час спецоперації на Херсонщині провели понад 35 обшуків, про підозру оголосили дев’ятьом особам, двоє з них – пов’язані з нападом на Катерину Гандзюк.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.

5 серпня набув чинності вирок п’ятьом особам, засудженим до позбавлення волі за вчинення нападу на херсонську активістку.

Як повідомили в СБУ, вони далі проводять слідство у межах п’яти кримінальних проваджень під процесуальним керівництвом Генпрокуратури.