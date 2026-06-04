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Новини | Події

Командувач СБС: у Криму уражено прикордонний російський сторожовий корабель класу «Світляк»

За словами Роберта Бровді, призначення російського сторожового корабля контроль та захист портів та суден, створення тактичного рубежу ППО та протичовнової оборони
За словами Роберта Бровді, призначення російського сторожового корабля контроль та захист портів та суден, створення тактичного рубежу ППО та протичовнової оборони

В окупованому Росією Криму вражено прикордонний сторожовий корабель класу «Світляк», повідомив командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді (позивний «Мадяр») у фейсбуці.

За його словами, призначення російського сторожового корабля типу «Світляк» – контроль та захист портів та суден, створення тактичного рубежу ППО та протичовнової оборони. Його довжина – 49,5 м.

На озброєнні у судна: 16 комплектів ПЗРК «Ігла», артилерійська установка АК-176, кулеметні установки 14,5 і шестиствольні зенітні автомати. У складі екіпажу 28 військовослужбовців, автономність – 10 діб (2200 миль).

Також, за даними «Мадяра», СБС уразили ЗРГК «Панцир-С1» у Стрілковому Херсонської області, радіотехнічну систему ближньої навігації РСБН-4Н у кримських Саках (Крим), локомотиви у Владиславівці і Роздольному (Крим). Крім того, СБС завдали удару по трансформаторах у Булавинському і Вуглегірську Донецької області та цистернах із паливом у Макіївці на Донеччині.

Російська влада не підтверджувала уражень згаданих об’єктів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».


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