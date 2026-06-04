Командувач СБС: у Криму уражено прикордонний російський сторожовий корабель класу «Світляк»

В окупованому Росією Криму вражено прикордонний сторожовий корабель класу «Світляк», повідомив командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді (позивний «Мадяр») у фейсбуці.

За його словами, призначення російського сторожового корабля типу «Світляк» – контроль та захист портів та суден, створення тактичного рубежу ППО та протичовнової оборони. Його довжина – 49,5 м.

На озброєнні у судна: 16 комплектів ПЗРК «Ігла», артилерійська установка АК-176, кулеметні установки 14,5 і шестиствольні зенітні автомати. У складі екіпажу 28 військовослужбовців, автономність – 10 діб (2200 миль).

Також, за даними «Мадяра», СБС уразили ЗРГК «Панцир-С1» у Стрілковому Херсонської області, радіотехнічну систему ближньої навігації РСБН-4Н у кримських Саках (Крим), локомотиви у Владиславівці і Роздольному (Крим). Крім того, СБС завдали удару по трансформаторах у Булавинському і Вуглегірську Донецької області та цистернах із паливом у Макіївці на Донеччині.

Російська влада не підтверджувала уражень згаданих об’єктів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



