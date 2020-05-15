Суди призначили 275 адмінстягнень за порушення умов карантину – ДСА

За час карантину в Україні суди ухвалили 275 рішень про накладення адміністративних стягнень за порушення обмежувальних заходів, повідомила Державна судова адміністрація. Дані наведені станом на 14 травня.

За повідомленням, всього було розглянуто 2199 справ.

Найбільше рішень про адмінстягнення ухвалили у Дніпропетровській області – 65.

Залишилося розглянути ще 4864 справи.

При цьому, як повідомила судова адміністрація у відповідь на запит Радіо Свобода, вони не можуть надати інформацію про кількість засуджених за статтею 325 Кримінального кодексу («Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням») за період з 12 березня, «оскільки звітність складається лише за рік».

Через загрозу COVID-19 в Україні Кабінет міністрів запровадив карантин із 12 березня. Тепер його планують продовжити до 22 травня, але з низкою послаблень.

17 березня Верховна Рада ухвалила закони, спрямовані на боротьбу з коронавірусом. Адміністративний штраф за порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм становитиме від 17 тисяч до 170 тисяч гривень.

За порушення правил та норм, встановлених для запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, «якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань», передбачений штраф від 17 тисяч до 51 тисячі гривень, арештом на строк до шести місяців, обмеженням або позбавленням волі на строк до трьох років.

Якщо наслідком таких порушень стала смерть людини чи інші тяжкі наслідки, порушнику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.