Сухопутні війська показали збиття російської ракети «Іскандер-К» із зенітної установки

Ракету «Іскандер-К», якою армія РФ атакувала Україну протягом ночі на 7 вересня, вдалося збити із зенітної установки, повідомило командування Сухопутних військ вранці 9 вересня.

«Збиття крилатої ракети Іскандер-К з ЗУшки – це велике везіння помножене на велику майстерність», – прокоментували військові.





Командування уточнило, що це вдалося бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького під час повітряної атаки Росії на столицю «з 7 на 8 вересня». Ймовірно, йдеться про атаку на Київ в ніч проти 7 вересня, коли російська армія застосовувала «Іскандери».

Підрозділ напередодні оприлюднив відео збиття, повідомивши про ліквідацію «крилатої ракети із ЗУшки, яка старша за твого батька».

У ніч на 7 вересня російські військові завдали комбінованого удару по території України із застосуванням 805 ударних дронів і 13 ракет. Повітряні сили звітували про збиття 747 дронів і чотирьох крилатих ракет «Іскандер-К».



