По будівлі уряду України бив не «Шахед», а «Іскандер» – Матернова

Будівлю уряду України вночі 7 вересня атакував не ударний безпілотник «Шахед», а ракета «Іскандер», повідомила за підсумками відвідування Кабміну 8 вересня посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

«Балістична ракета «Іскандер», яка влучила в Кабінет міністрів, була спрямована прямо туди – в серце українського уряду. Нам показали значні залишки самої ракети. І безліч осколків від касетного боєприпасу, вбудованого в «Іскандер». Найстрашнішим для мене було піднятися на похилий дах. Але діра, що залишилася від прямого влучання, була там. Тільки завдяки тому, що ракета не здетонувала повністю, вся будівля не перетворилася на руїни», – написала європейська дипломатка.

У пресслужбі МВС повідомили, що тип ракети ще встановлюється, але «скоріш за все, то була крилата ракета».

Унаслідок рекордного за числом використаних засобів повітряного нападу удару по Києву 7 вересня загинули троє людей в одному з будинків у Святошинському районі столиці, серед них немовля. Десятки людей зазнали поранень. Також горіла будівля Кабінету міністрів.

За повідомленням Повітряних сил, у ніч на 7 вересня сили РФ атакували Україну 805 дронами та 13 ракетами.