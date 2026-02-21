ОВА: на Сумщині через удари дронами загинуло четверо людей

У Сумській області російський дрон атакував околиці Зноб-Новгородської громади, повідомила обласна військова адміністрація (ОВА).

«Російський дрон вбив чотирьох цивільних. Це два брати, одному 17 років та подружня пара. Жінка була медиком. Ворог скинув боєприпас із безпілотника на околиці Зноб-Новгородської громади. На цій вибухівці підірвалися двоє братів», – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, дорогою до лікарні сили РФ прицільно атакували автомобіль екстреної допомоги ударним БпЛА.

«Автівка загорілася. Врятуватися вдалося лише водію. Він із важкими опіками перебуває в лікарні», – кажуть у відомстві.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.