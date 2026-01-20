Армія РФ вдарила КАБами по Сумщині: пошкоджені будинки, заклад освіти, автівки – ОВА

У вівторок, 20 січня, російські військові завдали повторного удару керованими авіабомбами по Білопільській громаді, повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

«Удар прицільний – по цивільній інфраструктурі та об’єктах життєзабезпечення. Пошкоджені житлові будинки, освітній заклад та інша цивільна інфраструктура. Знищено автомобілі», – зазначили в ОВА.

За даними місцевої влади, обійшлося без загиблих та постраждалих.

«Мешканцям постраждалих будинків допоможуть із закриттям вікон та нададуть необхідну допомогу. Працюють усі відповідні служби», – підсумували в ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.