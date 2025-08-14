На Сумщині внаслідок удару російського FPV-дрона постраждав цивільний – ОВА

На Сумщині під час атаки російського FPV-дрона постраждав 32-річний чоловік, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, це сталося в Миропільській громаді. Голова ОВА зазначив, що чоловік «давно евакуювався із села, але сьогодні приїхав навідати домівку», і коли повертався – потрапив під обстріл.

«Чоловіка з дрібними осколковими пораненнями госпіталізували. Наразі його обстежують лікарі, попередньо життю нічого не загрожує. Закликаю мешканців Сумщини утриматися від поїздок у прикордонні населені пункти, які ворог постійно обстрілює та з яких вже давно триває евакуація. Ворог цинічно продовжує атакувати цивільних, їхні домівки і транспорт», – наголосив Григоров.

Крім того, за його словами, російські військові сьогодні завдали удару по селу в Битицькому старостаті Сумської громади керованими авіабомбами. Там пошкоджені житлові будинки і лінія електропередач.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.