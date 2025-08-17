Доступність посилання

Сили РФ атакували балістичною ракетою Сумщину, є пошкодження – ОВА

Рятувальники ДСНС гасять пожежу на місці російського удару, Сумщина, архівне фото
Рятувальники ДСНС гасять пожежу на місці російського удару, Сумщина, архівне фото

Сили РФ завдали ракетного удару по Сумщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Сумської громади. Попередньо – балістичною ракетою», – зазначив місцевий чиновник.

За його словами, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв, однак є пошкодження.

Виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар уточнив: ракета влучила поруч із закладом освіти.


Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


