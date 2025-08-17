Сили РФ атакували балістичною ракетою Сумщину, є пошкодження – ОВА

Сили РФ завдали ракетного удару по Сумщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Сумської громади. Попередньо – балістичною ракетою», – зазначив місцевий чиновник.

За його словами, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв, однак є пошкодження.

Виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар уточнив: ракета влучила поруч із закладом освіти.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



