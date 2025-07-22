Сумщина частково знеструмлена через російську атаку – ОВА

Внаслідок удару Росії в Сумській області перебої з електропостачанням, повідомляє обласна військова адміністрація 22 липня.

«Росія вчергове свідомо обстрілює цивільне населення. Внаслідок одного з ворожих ударів по території Сумщини знеструмлено частину споживачів», – заявив голова ОВА Олег Григоров.

За його даними, деякі медичні заклади в регіоні працюють на резервному живленні. Фахівці працюють над відновленням електропостачання.

«Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути людям світло», – додав Григоров.





Раніше стало відомо про про загиблу й поранених внаслідок російських атак на Суми 22 липня.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



