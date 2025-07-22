Російська атака на Суми: голова області повідомив про загиблу

Внаслідок російської атаки на Суми загинула жінка, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров 22 липня.

«Черговий удар російського БпЛА у Сумах забрав життя 60-річної жінки Щирі співчуття родині загиблої».

За даними голови ОВА, російська армія вдарила по обʼєкту соціальної сфери близько 15 години, пошкоджені будівлі та автомобілі.

Також Григоров зазначив, що кількість постраждалих внаслідок одного з попередніх ударів по Сумській громаді зросла до чотирьох.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



