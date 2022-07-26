Через обстріли Сумщини протягом дня постраждала жінка – голова ОВА

Російські війська за день 26 липня обстріляли три громади Сумської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його даними, увечері мінометних обстрілів зазнали Есманьська і Краснопільська громади, останню російські війська також обстрілювали з «Градів».

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Опівдні був зафіксований мінометний обстріл села Середино-Будської громади.

«О 17 вечора почався мінометний вогонь, 14 прильотів. Внаслідок цього обстрілу пошкоджені вікна в будинках, паркани, лінія електропередач та трансформатор. А також розбиті будівлі однієї з баз відпочинку. Поранена 65-ти річна жінка – сторож бази», – заявив Живицький.

У Держприкордонслужбі 18 липня повідомили про збільшення обстрілів Сумщини із боку російських військ.

При цьому в коментарі Радіо Свобода керівництво області заявило, що все ж на кордоні вздовж Сумської області не спостерігається достатньої кількості російських військ для проведення повторного вторгнення.