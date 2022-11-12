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Зранку російські військові атакували прикордоння Сумщини з РСЗВ – голова ОВА

Знищена російська військова техніка видно під час наступу Росії на Україну в місті Тростянець Сумської області, Україна, березень 2022 року, ілюстраційне фото

Зранку в суботу, 12 листопада, російські військові обстріляли один із прикордонних районів Сумщини, повідомив у телеграмі голова місцевої ОВА Дмитро Живицький.

«Ніч була без ворожих обстрілів. А зранку росіяни почали обстрілювати прикордоння Середино-Будської громади з реактивної системи залпового вогню», ‒ розповів він.

За словами Живицького, сталося десять вибухів на території області.

«Інформація щодо наслідків уточнюється», ‒ додав очільник регіону.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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