Зранку російські військові атакували прикордоння Сумщини з РСЗВ – голова ОВА

Зранку в суботу, 12 листопада, російські військові обстріляли один із прикордонних районів Сумщини, повідомив у телеграмі голова місцевої ОВА Дмитро Живицький.

«Ніч була без ворожих обстрілів. А зранку росіяни почали обстрілювати прикордоння Середино-Будської громади з реактивної системи залпового вогню», ‒ розповів він.

За словами Живицького, сталося десять вибухів на території області.

«Інформація щодо наслідків уточнюється», ‒ додав очільник регіону.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.