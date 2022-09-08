Голова Сумської ОВА повідомив про понад 90 «прильотів» по області за день

Станом на 22:00 8 вересня російські військові здійснили близько 90 обстрілів території Сумщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Краснопільська громада. Із самого ранку, близько 10-ої години почалися обстріли з території РФ. 29 мінометних прильотів, 20 прильотів з РСЗВ «Град». Есманська громада. У післяобідній час був обстріл околиць Бачівська. 20 прильотів із міномета. Зноб-Новгородська громада. Після 15-ої години росіяни відкривали вогонь. 8 прильотів із міномета. 15 пострілів з АГС», – написав голова ОВА у телеграмі.

За його словами, також є інформація про автомобіль, що підірвався на міні у Шосткинському районі. Подробиць Живицький не навів.

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Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Регіон фактично щоденно зазнає обстрілів.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.