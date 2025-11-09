Доступність посилання

ОВА: на Сумщині через сьогоднішні атаки РФ постраждала жінка, є пошкодження

Наслідки чергової атаки російських військ на Сумщині, вересень 2025 року
Наслідки чергової атаки російських військ на Сумщині, вересень 2025 року

Російські війська продовжують атакувати цивільну інфраструктуру на Сумщині, через сьогоднішні атаки є пошкодження та постраждала жінка, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його даними, сили РФ завдали масованого удару безпілотниками по Роменській громаді – поцілили по складських приміщеннях місцевих підприємств, також пошкоджені вікна у п’ятиповерховому житловому будинку.

У Великописарівській громаді через удар російського дрона поранення зазнала 45-річна жінка – її госпіталізували, повідомляють в ОВА.

Григоров інформує, що також у Ковпаківському районі Сум через російську атаку пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. Про постраждалих очільник ОВА не повідомляє.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


