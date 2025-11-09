ОВА: на Сумщині через сьогоднішні атаки РФ постраждала жінка, є пошкодження

Російські війська продовжують атакувати цивільну інфраструктуру на Сумщині, через сьогоднішні атаки є пошкодження та постраждала жінка, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.



За його даними, сили РФ завдали масованого удару безпілотниками по Роменській громаді – поцілили по складських приміщеннях місцевих підприємств, також пошкоджені вікна у п’ятиповерховому житловому будинку.

У Великописарівській громаді через удар російського дрона поранення зазнала 45-річна жінка – її госпіталізували, повідомляють в ОВА.



Григоров інформує, що також у Ковпаківському районі Сум через російську атаку пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. Про постраждалих очільник ОВА не повідомляє.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



