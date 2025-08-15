У Сумах через удар РФ по центральному ринку знищені й пошкоджені десятки кіосків – ОВА

У Сумах через атаку російського безпілотника знищені чи пошкоджені десятки кіосків на центральному ринку, повідомили в обласній військовій адміністрації.

«Сьогодні після 17:00 російський безпілотник, попередньо «Молнія», влучив у торгові ряди Центрального ринку в Сумах Вогонь знищив 10 кіосків, також пошкодженя ще близько десяти кіосків, навчальний заклад і кілька нежитлових приміщень поруч. На місце оперативно прибули рятувальники та всі екстрені служби. Через загрозу повторних атак роботи доводилося тимчасово призупиняти, але пожежу вже ліквідовано», – повідомив голова ОВА Олег Григоров.

За його словами, в момент атаки в торгових рядах не було працівників і відвідувачів, загиблих і поранених внаслідок атаки немає.

Григоров додав, що до медиків звернулася жінка, яка перебувала неподалік місця вибуху – у неї гостра реакція на стрес, допомогу їй надають амбулаторно.

Удар був завданий за кілька годин до початку саміту президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна щодо можливого припинення вогню РФ в Україні. Зустріч пройде 15 серпня в найбільшому місті Аляски Анкориджі і буде першою зустріччю російського лідера з чинним президентом США з 2021 року. Як очікується, саміт розпочнеться об 11:00 за місцевим часом (22:00 за київським часом), планується, що він пройде на військовій базі «Елмендорф-Річардсон».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.