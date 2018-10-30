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30 Жовтень 2018, Київ 18:13
Новини | Події

На погашення заборгованостей перед медиками потрібно 1,5 мільярда гривень – Супрун

Супрун заявила, що борги медикам виплачуватимуть із резервів та місцевих бюджетів

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На погашення заборгованостей перед українськими медиками потрібно 1,5 мільярда гривень, повідомила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун в лікарні «Охматдит», передає «Укрінформ».

«Ми реалістично порахували, що на погашення боргів медикам у регіонах потрібно півтора мільярда гривень. Через резерв та через декотрі кошти, що були у резерві Національної служби здоров’я України, ми вже розподіляємо мільярд чотириста мільйонів гривень. Це потрібно для того, щоб закрити 90% усіх боргів, що є, до кінця року», – сказала Супрун.

Вона заявила, що всі документи вже подали, є розпорядження Кабміну щодо розподілення резерву в області, щоб виплатити борги по зарплатах.

«Решту боргу – 10% – мають закрити місцевими коштами», – зазначила Супрун.

Вона прогнозує, що заборгованості по зарплатах лікарів зникнуть у 2020-2021 роках, після того, як усі лікарні автономізуються та перейдуть на нову систему фінансування.

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