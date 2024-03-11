Суспільне заявляє, що з міжнародної телеверсії «Оскар» вирізали перемогу «20 днів у Маріуполі»

У скороченій міжнародній телеверсії 96-ї Церемонії вручення нагород премії «Оскар» організатори вирізали номінацію «Найкращий повнометражний документальний фільм», у якій перемогу здобула українська документальна стрічка «20 днів у Маріуполі».

Як заявляє Суспільне, 11 березня о 20:30 на телеканалі Суспільне Культура, який є ексклюзивним транслятором церемонії вручення «Оскар» в Україні, був запланований показ міжнародної скороченої версії, однак після отримання матеріалів для трансляції від організаторів команда виявила, що нагородження українських документалістів відсутнє.

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Команда Суспільного висловила своє обурення організаторам цьогорічної премії The Walt Disney Company Limited.

«Наша команда була шокована та глибоко розчарована, коли не побачила у монтажі міжнародної версії номінацію «Найкращий повнометражний документальний фільм», де справедливу нагороду здобула стрічка «20 днів у Маріуполі». Потужна промова Мстислава Чернова підкреслила єдність між Україною й світом – тим прикріше бачити виключення цього повного правди й сили епізоду з версії, розповсюдженої для світових ліцензіатів премії «Оскар». Сподіваємось, що організатори премії дослухаються до нашого протесту», – зазначив виконавчий продюсер телеканалу Суспільне Культура Лук’ян Галкін.

На Суспільному зауважили, що минулого року для цієї ж номінації, в якій перемогу здобула документальна стрічка про російського опозиційного політика Олексія Навального, «знайшлося місце у скороченій версії, як і для політичної промови його дружини Юлії Навальної, що приймала цю на позір аполітичну нагороду».

Організатори наразі публічно не коментували заяву Суспільного.

Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» здобув головну нагороду у світі кіно – премію «Оскар». Стрічка режисера Мстислава Чернова стала третім українським фільмом, номінованим на цю нагороду, і першим, який здобув золоту статуетку.

Авторами стрічки «20 днів у Маріуполі» є режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василиса Степаненко. Вони були останніми журналістами, які залишалися в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і зафіксували те, що відбувалося в приазовському місті в перші три тижні повномасштабного вторгнення РФ.

Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано значну частину будинків та інших об’єктів. Точна кількість загиблих невідома – оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.