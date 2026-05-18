У світі різко зросла кількість страт – Amnesty International

У світі у 2025 році суттєво зросла кількість виконаних смертних вироків, ідеться в опублікованій 18 травня доповіді міжнародної правозахисної організації Amnesty International. Усього за 2025 рік, за даними правозахисників, у світі за вироком суду було страчено 2707 людей, хоча у 2024-му таких було 1518, тобто число страт зросло майже на 80%. До статистики при цьому не увйшли страти, скоєні в Китаї та Північній Кореї.

Більше, ніж торік, страт востаннє було лише 1981 року, йдеться у доповіді. Загалом смертні вироки виконували у 48 країнах.

Різко зросла кількість страчених в Ірані. За даними правозахисників, у цій країні цей показник більш ніж удвічі перевищує рівень 2024 року. В Ірані страчують, зокрема, учасників масових антиурядових протестів.

Крім Ірану, різко зросла кількість страт а в африканських державах Конго і Судан. У Саудівській Аравії число страт зросло до 356, у США – з 25 до 47.

В Україні смертна кара повністю скасована та законодавчо заборонена. Найвищою мірою покарання у країні є довічне позбавлення волі. 22 лютого 2000 року Верховна Рада остаточно вилучила поняття «смертна кара» з Кримінального кодексу та ратифікувала відповідний протокол до Європейської конвенції з прав людини.