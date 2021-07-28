Олімпіада: Світоліна завтра проведе півфінальний поєдинок

Українка Еліна Світоліна у четвер, 29 липня, проведе півфінальний поєдинок на тенісному турнірі літніх Олімпійських ігор.

За вихід до фіналу Світоліна побореться з представницею Чехії Маркетою Вондроушовою. Матч пройде на Центральному корті третім запуском. Початок ігрового дня – о 9-й ранку за київським часом.

Світоліна посідає шосту сходинку у світовому рейтингу, Вондроушова – 42-гу.

Українка зазначала, що знайома зі стилем гри майбутньої суперниці. Загалом вони провели чотири зустрічі у турі. Світоліна тричі перемогла, проте поступилася в останньому матчі, який відбувся у 2020 році у Римі.

На олімпійському турнірі Вондроушова відзначилася, зокрема, перемогою над головною надією господарів Ігор Наомі Осакою.

У іншому півфіналі зустрінуться швейцарка Белінда Бенчич та представниця Казахстану Олена Рибакіна.

Спортсменки, які програють у півфінальних поєдинках, проведуть матч за бронзову медаль Олімпійських ігор.

Організатори вирішили змістити на більш пізні години тенісні матчі через високу температуру та вологість. За нагальної потреби тенісисти також отримають довший перепочинок між другим і третім сетом.