Свириденко обіцяє 30 тисяч нових місць для евакуйованих із Донбасу

До кінця серпня в Києві та ще 15 областях підготують щонайменше 30 тисяч місць для евакуйованих та переселених громадян, заявила 19 серпня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

«Куди їхати?» Це питання звучить у прифронтових громадах. Люди залишають свої домівки під обстрілами й шукають не тимчасовий притулок, а нове місце для життя. До кінця місяця у 15 областях і Києві буде підготовлено щонайменше 30 тисяч місць, у тому числі для маломобільних людей. Наше завдання, щоб ніхто не залишився сам на сам із запитанням «куди їхати», – написала очільниця уряду в телеграм-каналі.

Свириденко повідомила, що для розвантаження центру в Павлограді, де вона перебувала 19 серпня з урядовою та рятувальною командою, уряд планує відкрити нові транзитні пункти в Лозовій та Волоському. За її словами, лише цього літа евакуйовані понад 52 тисячі людей з Донеччини та Дніпропетровщини, серед них тисячі дітей і сотні маломобільних груп населення.

«Укрзалізниця щодня перевозить тисячі евакуйованих додатковими вагонами. Я дала необхідні доручення залученим міністерствам і службам – від розгортання нових центрів до підготовки інфраструктури до зими», – зазначила Юлія Свириденко.

Представники української влади на прифронтових територіях регулярно закликають жителів евакуюватися. Вони вказують, що це єдиний дієвий спосіб гарантувати безпеку на тлі наближення лінії фронту. Але більшість наявних прихистків для евакуйованих наразі переповнені, особливо неподалік від зони бойових дій, приміром у Павлограді на Дніпропетровщині.



