Сибіга повідомив про 50-ту країну-учасницю міжнародної ініціативи з повернення дітей

Боснія і Герцеговина офіційно підтвердила намір приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 9 червня:

«З її приєднанням кількість держав-учасниць ініціативи досягнула позначки – 50».

Сибіга подякував Боснії і Герцеговині й очільнику МЗС країни Ельмедіну Конаковичу за ухвалення цього рішення. За його словами, воно свідчить про відданість Сараєва захисту прав дітей і підтримці зусиль України з повернення додому кожної депортованої чи силоміць вивезеної української дитини.





«Кожен новий член Коаліції зміцнює нашу колективну здатність діяти. Україна продовжуватиме співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб забезпечити відповідальність усіх, хто причетний до депортації, незаконного усиновлення та мілітаризації українських дітей», – додав Сибіга.

За даними Офісу президента на 22 квітня, за час роботи ініціативи Bring Kids Back UA до України вдалося повернути більш ніж 2100 українських дітей, яких викрала Росія, 150 із них – від початку 2026 року.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».