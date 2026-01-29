Командування: Сили оборони уразили РЛС і пункти управління дронами російської армії

Українські війська уразили низку російських військових цілей, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 29 січня.

Серед уражених цілей, за повідомленням – радіолокаційна станція армії РФ:

«Завдяки злагодженим діям Сил оборони України, в рамках зниження можливостей ППО противника, у районі тимчасово окупованої Лимарівки у Луганській області уражено радіолокаційну станцію 1Л119 «Небо-СВУ». Орієнтовна вартість такої станції становить близько 100 мільйонів доларів».

Генштаб також звітує про ураження низки російських пунктів управління безпілотниками на окупованих територіях. Зокрема, це пункти в Солодкому, Рівнопіллі та Новогригорівці на Запоріжжі, ще один – у районі Підстепного на Херсонщині.

«Крім того, з метою підриву наступального потенціалу окупантів, уражено склад боєприпасів у районі тимчасово окупованої Василівки (Запорізька область). Влучання зафіксовані, масштаби втрат ворога уточнюються», – додає командування.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про наслідки уражень.

Російська сторона не повідомляла про ураження. Міністерство оборони Росії стверджує, що протягом попередньої ночі військові РФ збили дев’ять українських безпілотників.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

