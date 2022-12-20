Сили ППО збили два безпілотники на півдні України – ОК «Південь»

Українські сили протиповітряної оборони збили два російських безпілотники на півдні, повідомляє оперативне командування «Південь» 20 грудня.

«20 грудня 2022 року, з 13.00 по 14.00 години, на південному напрямку силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» було виявлено та збито два російських БпЛА, серед яких ударно-розвідувальний «Оріон» на Херсонщині та безпілотник оперативно-тактичного рівня на Миколаївщині», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Кулеба: «ООН має пояснити причини затримки» місії для розслідування поставок іранських дронів Росії

Служба зв’язків з громадськістю оприлюднила відео, на якому, згідно з повідомленням, зафільмовано роботу зенітного ракетного підрозділу.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.