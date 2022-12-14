«Ще більше допомоги вже у дорозі» – посол США в Україні після атаки дронів

Посол США в Україні Бріджит Брінк після атаки російських безпілотників наголосила, що Сполучені Штати продовжують підтримку України.

«Безпілотники в Києві сьогодні вранці, але я знаю, що прокидатися від російських бомб вже стало надто частим явищем, яке українці з хоробрістю та гідністю переживають по всій Україні. Ми з вами – ще більше допомоги вже в дорозі», – написала вона у твітері.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські війська 14 грудня запускали по Україні дрони-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131» з напрямку східного узбережжя Азовського моря.

13 дронів збили сили ППО. За даними місцевої влади Києва і Київщини, постраждалих немає, через падіння уламків пошкоджені низка будівель.